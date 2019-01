13-01-2019, Harendekrant.nl

Steeds meer mensen zoeken mee naar Rob Huter(72)

Haren - Rob Huter (72) uit Haren is nog steeds niet gevonden. Het afgelopen weekend hebben (zowel zaterdag als zondag) honden naar hem of zijn sporen gezocht. Zonder resultaat. De zaak begint raadselachtige proporties aan te nemen.

De politie heeft nauwelijks aanknopingspunten en publiceert daarom waarschijnlijk geen persberichten over de zaak. Intussen is de recherche zeer alert en trekt alle tips en zelfs vage aanwijzingen na. Een groeiende groep inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren staat inmiddels in de zoekstand. Vrijdag werd op particulier initiatief met een drone (foto onder) gezocht langs de oevers van het Zuidlaardermeer.

