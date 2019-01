14-01-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer verricht metingen bij mogelijke gaslekkage

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagmorgen rond 11:55 uur opgeroepen voor een meting gaslekkage aan de Queridolaan.

Ter plaatse werd de brandweer opgevangen door de bedrijfshulpverlening van het bedrijf. De brandweer heeft in het pand een controle gedaan en heeft meerdere metingen verricht.

De officier van dienst (OVD) kwam ook ter plaatse. Uiteindelijk is er in het pand niks aangetroffen of gemeten. Na 20 minuten keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.