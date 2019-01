14-01-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Gewonde na ongeval Winschoterweg Groningen (Update)

Groningen - Maandagmiddag om 13:25 uur een ongeval met letsel op de Winschoterweg ter hoogte van de Duinkerkenbrug naast afvalwerker de Stainkoeln.

De Polo reed rechtdoor richting Haren, de andere auto sleog af naar de brug en keek niet uit. Een getuige die op weg was naar zijn werk heeft eerste hulp verleend aan de bestuurders. De brandweer assisteerde ter plaatse. Beide werden even gecontroleerd in een ambulance. Niemand hoefde naar een ziekenhuis.

Oogtv