14-01-2019, Wim Schuitema 112Gr,

Auto door brand verwoest in Veendam

Veendam - Op de Lloydsweg in Veendam stond maandagmiddag om 13:40 uur een auto in de brand. Vermoedelijk was er kortsluiting ontstaan.

De bestuurder kwam er op tijd uit en zag zijn auto in vlammen op gaan. Een berger heeft de auto geborgen.