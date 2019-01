15-01-2019, politie.nl, bron

Wie herkent de twee vrouwen die geld pinden met gestolen bankpassen

Stadskanaal - Op 10 november 2018 zagen twee vrouwen kans om de portemonnee van een bejaarde dame in Groningen te stelen. De vrouw had in de stad een boodschap gedaan een liep terug naar haar woning.

Bij het naar binnengaan van de flat liepen twee vrouwen met haar mee naar de lift. Door het slachtoffer af te leiden lukte het één van de vrouwen om de portemonnee van de 90-jarige vrouw te stelen.

Op donderdag 22 november werd in een supermarkt in Groningen de portemonnee gestolen van een 34-jarige inwoonster uit Groningen. Met een bankpas die in de portemonnee zat werd geld gepind bij een geldautomaat in Groningen.



Op vrijdag 23 november wisten een man en een vrouw met een listig verzonnen verhaal het voor elkaar te krijgen dat een 80-jarige inwoner van Stadskanaal hen binnen liet in zijn woning en de plek toonde waar hij zijn bankbescheiden bewaarde. De verdachten hebben misbruik gemaakt van de situatie en kans gezien om zijn pinpas te stelen. Met de pas werd geld opgenomen in Stadskanaal, Haren, Utrecht en Antwerpen.

Na onderzoek van beeldmateriaal wat opgenomen was door bewakingscamera’s werd duidelijk dat de twee vrouwen die betrokken waren bij de diefstal van de portemonnees van de 90-jarige en 34-jarige inwoners van Groningen, geld pinden met de gestolen bankpassen in Groningen en Stadskanaal. Door beelden van deze verdachten te publiceren wil de politie achter de identiteit van deze vrouwen komen.





Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze diefstallen Hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren:

Politie Noord-Nederland via 0900 - 8844

Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000 (anoniem doorgeven informatie)

Team Criminele Inlichtingen, 079 - 3458 999 (vertrouwelijk gesprek)