15-01-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Melding woningbrand in flatwoning Winschoten

Winschoten - In een flatwoning aan de Scheldestraat is dinsdagmiddag om 16:50 uur brand uitgebroken in een rookruimte aldus de brandweer.

De brandweer deed een binnenaanval. Toen de brandhaard uit was ging men de flat ventileren. Een aantal bewoners werden nagekeken in een ambulance vanwege rookinhallatie. De hoofdfoto is gemaakt door een raam heen vanaf de openbare weg.