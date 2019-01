15-01-2019, Robert v/d Veen 112Gr.

Meterkast vat vlam in Niekerk

Niekerk (Westerkwartier) - Dinsdagavond rond kwart over zes werd de vrijwillige brandweer van Zuidhorn opgeroepen voor een brand in een meterkast aan Het Houtwal in Niekerk (Westerkwartier).