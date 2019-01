15-01-2019, Patrick Wind 112Gr.

Evacuatie studentenpand door vergeten pan (Video)

Groningen - Het brandalarm van een internationale studentenpand aan het Winschoterdiep heeft zijn werk goed gedaan dinsdagavond om 23:30 uur.

De bewoners werden gealarmeerd doordat er rook was ontstaan door aangebrand eten(pan op het vuur) in 1 van de units. Daardoor werd het pand tijdelijk ontruimd. Na 20 minuten konden de studenten weer terug in hun woning.

Dvhn