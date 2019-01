15-01-2019, 112Groningen.nl

The Barrel Challenge wintereditie start zaterdag

Groningen - De allergekste, grensverleggende, meest fantastische winter Barrel tour door Europa! The Barrel Challenge wintereditie, 5500 kilometer in 6 dagen tijd, 300 auto’s!

Daar doet ons team aan mee!

Ons team bestaat uit 4 deelnemers: Gertjan Haaijer, Mark Vermeulen, Egbert Nijkamp ... en Dennis. Door de hartoperatie van Dennis zullen we de route helaas niet met ons vieren af kunnen leggen.

Om Dennis een hart onder de riem te steken hebben wij een persoonlijke challenge bedacht. We gaan geld inzamelen voor de Hartstichting! We willen minstens € 1000,-euro aan donaties ophalen via de actiepagina! We zullen dan als tegenprestatie ons laten onderdompelen in het ijskoude water van Scandinavië.

Wie helpt ons mee om een waanzinnige bedrag voor de Nederlandse Hartstichting bij elkaar te dompelen?







The Barrel Challenge Wintereditie, zes dagen lang door Scandinavië in een oude barrel. Over steile hellingen en bergpaden, door barre kou en sneeuwlandschappen. Genieten van mooie uitzichten en in de avond gezellig opwarmen bij een knapperend haardvuur, even bijkomen en uitrusten voor de volgende dag.

Onze eindbestemming? Ergens waar je in ieder geval veel sneeuw, koud winterweer, super mooie bergen en prachtige panorama’s hebt! De Challenge start vanuit Nederland en eindigt in dat ene onbekende plaatsje waar je waarschijnlijk nog nooit bent geweest. Om deze eindbestemming te bereiken trotseren we de kou. We nemen de meest spannende, ruige en uitdagende routes door schitterende landschappen. Bevroren meren, sneeuw- en ijswegen zullen onze routes bepalen!

Tijdens de Barrel Challenge krijg je diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’, deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren hilarische situaties op!

Volg ons avontuur en onze inzamelingsactie via 112Groningen.nl !!

We zijn te volgen via deze site en op onze Facebookpagina https://m.facebook.com/degasbelrokkers/

Wilt u doneren? Onze inzamelingsactie is te vinden op de website van de Hartstichting

https://acties.voordehartstichting.nl/team/de-gasbelrokkers