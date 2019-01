16-01-2019, ingezonden

Waar is onze Angel

Paterswolde - Sinds enkele weken loopt er in, en in de omgeving van Eelde-Paterswolde een zeer angstige, zwarte, half-langharige hond rond. Duidelijk de weg kwijt.

Omgeving: Eerst het Kluivingsbos/Schelfhorst maar nu verder rondom Paterswolde/Eelde en tussen Haren en Paterswolde. Het hele internet is afgezocht maar hij of zij staat nergens in Nederland geregistreerd als vermist. Waar is onze Angel" proberen wij, vele vrijwilligers, de hond te lokken naar een vangkooi die in de omgeving waar hij het meest gesignaleerd wordt.

Deze kooi wordt om de twee uur gecontroleerd. Ook (oa) Natuurmonumenten, de dierenambulance en het waterschap zijn op de hoogte. Ons verzoek is in de omgeving de rust te bewaren en uw hond aangelijnd te houden (om te voorkomen dat hij in de kooi terecht komt).De hond is zo extreem angstig dat hij juist weg zal rennen als u de hond wilt benaderen, het is al vele keren geprobeerd door zeer ervaren en betrokken mensen maar werkt helaas averechts.

Voorkomen moet worden dat hij (of zij) richting de snelweg rent. Mocht u weten van wie deze hond is óf de hond zien, wilt u dan direct contact opnemen met Roos van “Waar is Onze Angel”?

Tel: +31 6 27898379. Een whatsapp bericht sturen kan ook natuurlijk. Hulp is genoeg aanwezig. Vooral met de naderende kou en het natte weer nu, is haast geboden. Nogmaals: Benader de hond niet: Hij/zij is erg slim en, ondanks dat hij vermoeid raakt, nog steeds erg snel.