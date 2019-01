16-01-2019, Rene Kuipers 112Gr. & Martin Nuver

Ballon Fiësta stopt na 9 jaren

Meerstad - Na 9 jaren succesvol de Ballon Fiësta in Meerstad komt er een einde aan dit mooie spektakel.

Dat Meldt Meerstad op twitter.

Tweet: Wij hebben besloten om, na 9 prachtige edities, de Ballon Fiësta niet langer te organiseren. Door de toenemende bebouwing past de Ballon Fiësta helaas niet meer in Meerstad. Wij willen iedereen onwijs bedanken die de Ballon Fiësta Meerstad tot een groot succes hebben gemaakt.

Waar het nu heen gaat is nog onbekend. Ze kijken naar de mogelijkheden of er een partij is die de organisatie van de Ballon Fiësta op een andere locatie in of vlakbij de stad wil overnemen.

