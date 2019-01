16-01-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Bedrijfsauto en kluis gestolen bij inbraak

Marum - Tussen dinsdagavond 15 januari 2019, omstreeks 23:30 uur en woensdagmorgen 16 januari 2019, omstreeks 08:00 uur, is er ingebroken in een bedrijf aan De Bres in Marum.

Men is via een raam binnengekomen en heeft het gehele bedrijf doorzocht. Daarbij heeft men ook een kluis losgebroken en deze is meegenomen in het onderstaande voertuig, een Volkswagen Caddy, voorzien van het kenteken 22-VJK-6.

Dit voertuig is ook bij de inbraak weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien van de inbraak, heeft u dit voertuig gezien of weet u waar dit voertuig nu is.

Mocht dit zo zijn, meldt u dan via de politie 09008844.



Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000