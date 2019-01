16-01-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto rijdt nog 25 km door na ongeval in Peize

Marum/Peize - Een automobilist heeft vanavond nog een flinke afstand weten af te leggen met zijn zwaar beschadigde auto. Hij reed 25 km door.

De bestuurder raakte in Peize al bij de rotonde bij de Achteromweg in Peize de macht over het stuur kwijt. De auto raakte vervolgens de rotonde, en raakte hierbij aan de voorkant (zwaar) beschadigd.

Desondanks wist de bestuurder toch zijn weg te vervolgen, om op de Scheiding bij Marum (N358) tot stilstand te komen. De auto is later afgesleept door bergingsbedrijf Collewijn.