16-01-2019, Braggel Team Hoogkerk

Braggelteam Hoogkerk ook zaterdag van start

Hoogkerk - Braggelteam Hoogkerk doet voor de 2e keer mee aan de Barrelchallenge! Niet met 1 auto maar met twee auto's!

Peter & Dennis deden vorig jaar ook al mee en dit jaar weer. Bert , Benice en Pascal hebben ook een Volvo gekocht en gaan ook meedoen! Deze keer doen we een rondje Botnische Golf. We vertrekken vanuit Nederland en gaan door Zweden, Noorwegen en Denemarken. Onderweg doen we diverse opdrachten waarmee we punten kunnen scoren. Het doel is natuurlijk om de eindstreep te halen. Met twee Volvo's moet dat helemaal goed komen!

