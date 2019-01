17-01-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen

Deel A7 afgesloten door ongeval bij Scheemda

Scheemda - Door een ongeval op de oprit van de A7 richting Winschoten bij Scheemda is een deel van de weg tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer.

Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Bij de botsing is een van de bestuurders gewond geraakt. Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De voertuigen zijn afgesleept.