18-01-2019, Marc Zijlstra 112G.

Slaapkamerbrand in Appingedam snel geblust (Video)

Appingedam - Vrijdagmiddag om 14:27 uur een melding van een woningbrand aan de Meedensingel in Appingedam, daar bleek brand te zijn in een slaapkamer. De brand werd snel geblust door brandweer Appingedam.

Er waren geen mensen in de woning aanwezig toen de brand uitbrak. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de afhandeling van de schade.