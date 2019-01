18-01-2019, Oogtv.nl (Bron) & ProRail.nl Stefan Verkerk

Chauffeur vrachtwagen treinongeluk Leeuwarden was de weg kwijt

Leeuwarden - De chauffeur die vorige week vrijdag met zijn vrachtwagen stil was komen te staan op een spoorwegovergang in Leeuwarden, waarna een trein zich in de combinatie boorde, was letterlijk de weg kwijt. Dat meldt de politie Noord-Nederland.



Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur. De sneltrein richting Groningen botste op de spoorwegovergang bij Friesland Campina op de stilstaande vrachtwagen. Vier treinreizigers en ook de machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten lichtgewond. De schade was groot. “De chauffeur, die uit het buitenland komt, was op zoek naar zijn precieze bestemming waar hij zijn lading moest lossen”, laat de politie bij Omrop Fryslân weten. “Omdat hij dacht dat hij te ver was gereden zette hij zijn vrachtwagen midden op de overweg stil, stapte uit om in de buurt te vragen waar hij moest zijn. Toen de chauffeur de trein zag naderen keerde hij terug naar zijn voertuig. Helaas was dat te laat om een aanrijding te voorkomen.”

Spoorbeheerder ProRail heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de chauffeur. “Afhankelijk van het vervolgonderzoek zal in overleg met de Officier van Justitie bepaald worden waar de chauffeur voor vervolgd wordt. Hoewel de man verdachte is, is hij wel weer op vrije voeten gesteld.”

“Spoorwegovergang zo min mogelijk gebruiken”

ProRail heeft haar eigen onderzoek naar de toedracht inmiddels afgerond. Vorig weekend liet de spoorbeheerder al weten dat de spoorwegovergang naar behoren heeft gefunctioneerd. Nu laat het weten dat ook de overige veiligheidssystemen goed gewerkt hebben. Videobeelden die gemaakt zijn van het ongeluk zouden dat bevestigen. ProRail laat verder weten dat het het liefste ziet dat de bewuste overweg wordt opgeheven. “De overgang is particulier en ligt op de rand van het bedrijventerrein van Friesland Campina. We hebben eerder met de eigenaar gesproken en geadviseerd om de route zo min mogelijk te gebruiken, ook omdat er alternatieve toegangen tot het terrein zijn.”

Politie zoekt getuigen

De politie laat weten graag in contact te willen komen met twee wandelaars die het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij kunnen waarschijnlijk meer informatie geven over wat er precies gebeurd is. Ook komt men graag in contact met twee automobilisten die op het moment van het ongeluk op het terrein aanwezig waren. Deze mensen kunnen zich melden bij de politie in de Friese provinciehoofdstad.