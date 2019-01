18-01-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Slachtoffer(29) dodelijk ongeluk was gitaardocente (Video)

Groningen - De 29-jarige vrouw die donderdagmiddag overleed na een ongeluk met een vrachtwagen op de rotonde bij de Van Iddekingeweg en de Vondellaan was Sabrina Vlaskalic.

Ze was hoofdvakdocente klassiek gitaar aan het Prins Claus Conservatorium in de stad.

Dat maakte De Hanzehogeschool donderdag bekend via een bericht op hun website: “Wij zijn intens verdrietig en we leven mee met haar partner Jorrit, broer Damir, familie en vrienden.

Ook het verdriet van haar studenten is enorm en wij doen er alles aan om hen de komende periode op te vangen.”

