18-01-2019

Machinist ziet zijn auto in vlammen opgaan (Video)

Groningen - Een NS machinist zag vrijdagavond om 21:30 uur zijn auto op een parkeerplaats in de Zaanstraat in vlammen opgaan.

Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in zijn motorkap. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Groningen. Een berger heeft de auto geborgen. Oogtv Tv Noord