Onderzoek naar lift die naar beneden kwam

Groningen - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het ongeluk met de lift donderdag in een gebouw van de Rijksuni​versiteit Groningen aan de Antonius Deusinglaan.

De RUG en het UMCG zeggen dat de lift niet naar beneden is gestort, maar met verhoogde snelheid naar beneden is gekomen. Dat gebeurde toen een monteur met de lift bezig was. De lift zat al een uur vast met veertien mensen er in.

De lift kwam vanaf de zesde verdieping in de kelder terecht. Een vrouw moest behandeld worden aan haar been en is inmiddels weer thuis. Zij maakt het redelijk goed. Bij de overige dertien mensen zit vooral de schrik er goed in.

