19-01-2019, Niels Holterman ditisroden.nl & 112Gr.

Onderzoek wegdek n.a.v. vele ongevallen (Video)

Roden (Dr.) - Vrijdag heeft er een indicatieonderzoek plaatsgevonden op de Maatlanden. Via een apparaat op de weg werd er gekeken wat voor waarde van de stroefheid is en de temperatuur van het asfalt.

De laatste weken gebeurden er veel ongelukken op dit stug wegdek. Als alles berekend is en alle waarden zijn berekend door deze indicatieonderzoek zal er op 29 januari stroefheidsmeting uitgevoerd worden met een wagen. De meting van de natte stroefheid is de meest voorkomende meting.

De kans op ongevallen op natte wegdekken is namelijk veel groter dan op droge wegdekken. Metingen van de stroefheid van droge wegdekken is vooral belangrijk voor open deklagen. Er wordt voor dit doel een speciaal uitgeruste meetauto in gezet om de remvertraging te meten bij 100% vertraagd (geblokkeerd) wiel. Op de video is mooi te zien hoe het indicatieonderzoek te werk ging op de Maatlanden. Drie voorbeelden hieronder.



