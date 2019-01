19-01-2019, Oogtv.nl (Bron) & Team verkeer foto`s Politie

Politie neemt gloednieuwe voertuigen in gebruik

Leeuwarden - Het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland heeft vrijdag zes gloednieuwe interventie voertuigen in gebruik genomen. De wagens zijn sneller dan hun voorgangers.

De feestelijke overhandiging van de sleutels van de voertuigen vond plaats onder de Oldehove in Leeuwarden. De nieuwe wagens vervangen de oude Volvo’s V70 en worden in de drie noordelijke provincies ingezet. De voertuigen moeten beter partij bieden aan criminelen die met hoge snelheden over de wegen scheuren. De interventievoertuigen zijn Audi’s van het model A6 3.0. TDI Avant Quattro S-tronic.

De nieuwe wagens hebben een maximumsnelheid van 250 kilometer per uur. Vanwege de hoge snelheid mag niet iedere politieman op de auto rijden. Agenten die de auto’s besturen hebben een speciale rijopleiding gevolgd.