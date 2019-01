19-01-2019, Henk Timmer en Gerrie de Groot - 112Groningen

Auto in de sloot na onwel worden (video)

Blauwestad - Bij een verkeersongeval op de N987 ter hoogte van Blauwestad is zaterdagavond een zwaargewonde gevallen. Vermoedelijk werd ze onwel.

De automobiliste is over de rotonde geschoten en in de sloot tot stilstand gekomen. Bij aankomst van de hulpdiensten was de vrouw niet aanspreekbaar. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De auto is geborgen.