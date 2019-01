20-01-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Woning fors beschadigd door brand in Appingedam (video)

Appingedam - De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand in een woning aan de Graaf Edzardstraat in Appingedam geblust.

Bij aankomst van de brandweer woedde er een brand op de eerste verdieping. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar omliggende panden.

Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoner van de woning te controleren op eventuele verwondingen. Na een controle in de ambulance, hoefde de bewoner niet mee naar het ziekenhuis.



Deur geforceerd

De brandweer wou ook de naastgelegen woning controleren. Nadat er door de bewoners niet werd open gedaan, heeft de politie uit voorzorg met een stormram de deur geforceerd.



De woning raakte door de brand fors beschadigd. De bewoner zal de nacht elders moeten doorbrengen. Tv Noord