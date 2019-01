20-01-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Deel ijsbaan Woldendorp vernield (video)

Woldendorp - Zaterdag 19 januari is een deel van de ijsbaan in Woldendorp vernield. Over een breedte van ruim vijftig meter is het ijs kapot getrapt, waardoor ijsschotsen vast zijn gevroren in het ijs.

Volgens voorzitter Jolanda Buiter van ijsclub ‘’de IJsbreker’’ is het ontzettend jammer ‘’de baan lag er zo mooi bij’’. De daders zijn bij de ijsclub bekend. Het gaat om kleine kinderen, die zich van geen kwaad bewust waren, wat ze deden. De kinderen werden zaterdag op heterdaad betrapt door één van de bestuursleden, die ze er flik op heeft aangesproken. De ijsclub kan weinig aan de schade doen. Zondag tegen de avond wordt de ijsdikte van de rest van de baan gemeten. Dvhn Tv Noord