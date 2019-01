21-01-2019, Melarno Kraan 112Gr., foto 1 & Robert v/d Veen

De super bloedmaan was goed te zien

Groningen - Stadlanders die maandagochtend vroeg moesten opstaan begonnen hun dag goed. Aan het firmament was een totale maansverduistering te zien, die in de stad goed te volgen was.

“Dit moet ik even vastleggen”, zegt een vrouw die rond 06.30 uur bij de bushalte staat te wachten. “Moet je kijken wat mooi. Jammer dat ik mijn spiegelreflexcamera niet bij me heb, maar ik denk dat het zo ook wel lukt.” Van tevoren was het nog een beetje spannend of de verduistering door de bewolking goed te zien was, maar gedurende vrijwel de gehele maansverduistering was er letterlijk geen wolkje aan de lucht.

Bij de zogenaamde superbloedwolfmaan heeft de maan een rode kleur, omdat er alleen nog een beetje zonlicht via de aardatmosfeer op de maan valt. De totale maansverduistering begon om 03.36 en duurde tot 08.50 uur. Om 06.13 uur was het hoogtepunt van de verduistering. De eerstvolgende superbloedwolfmaan is te zien in 2037. (tekst: Oogtv.nl)

Tv Noord