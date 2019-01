21-01-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Met drank op ongeval veroorzaken

Ezinge - Afgelopen zaterdag,19 januari 2019, heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in Ezinge. Hierbij was een 43 jarige inwoner uit de gemeente Hogeland betrokken.

De bestuurder was met hoge snelheid tegen een ander voertuig aangereden. De eigenaar van dat voertuig heeft de bestuurder toen geconfronteerd. Hierbij rook hij dat de bestuurder alcohol had gedronken. Daarop heeft hij de politie gebeld. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een verdere ademanalyse.

Daar kwam uit dat de bestuurder 1085 UGL blies. Dit is bijna 5 keer meer dan de toegestane limiet. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en hij moet zich bij de rechter verantwoorden.