22-01-2019, Redactie

Code geel voor sneeuwval & NS info

Groningen - Het KNMI waarschuwt dinsdag voor gladheid door sneeuwval. Er was maandag al code geel afgegeven.

Dinsdag trekt er een front over Nederland waaruit één tot drie centimeter sneeuw kan vallen. Lokaal kan dat meer zijn. Het sneeuwfront bereikt Groningen halverwege de middag.

Spoor:

De NS rijdt dinsdag met een aangepaste dienstregeling. Dit vanwege de verwachte sneeuwval.

De spoorwegen zeggen dat er rekening gehouden moet worden met langere reistijden en of drukkere treinen.

Of dat ook voor het traject Groningen – Zwolle gaat gelden is nog onduidelijk. De NS raadt aan om de reisplanner in de gaten te houden. Arriva past de dienstregeling niet aan.

