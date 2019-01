21-01-2019, Tekst via Mark Vermeulen

Deelnemers Barrelchallenge op dit moment in Finland

Groningen - De overtocht naar Turku was rustig, dat komt mede doordat je niet echt veel over open zee vaart. Onze twee teams gaat het goed mee. Wij van 112Groningen sponsoren ze.

Bij aankomst in Finland stond de andere rokkers gelijk een klusje te wachten, een bandenwissel met spikes! Wij rijden 4x4 met winterbanden, dan ploeg je aardig makkelijk door de sneeuw heen. Vooralsnog! Onderweg zijn we meerdere keren gestopt om van de prachtige omgeving te genieten, koffie te drinken en wat te spelen met de drone en de auto natuurlijk. Dat de temperatuur gigantisch is gedaald, is duidelijk te merken! Met een gemiddelde temperatuur van -21 graden moeten we zelfs de ramen aan de binnenkant, tijdens het rijden, krabben!



Onze auto’s houden zich goed, al is onze radio helaas wel gecrasht. Dat kan niet iedere deelnemer zeggen! Er zijn al 2 auto’s “overleden” door technische mankementen en er zijn al verschillende auto’s van de weg geraakt. Gelukkig zonder grote gevolgen! Op dit moment rijden we richting Oulu, waar we rond 21:30 (lokale tijd) verwachten aan te komen. Klaar voor een goeie nachtrust, klaar voor een nieuwe dag vol actie!



Vergeten jullie ons goeie doel niet? We zitten inmiddels 70% van ons streefbedrag ! Die laatste 30% moet toch te halen zijn? Help ons en de Hartstichting! https://acties.voordehartstichting.nl/team/de-gasbelrokkers Op Facebook kan je veelal live meekijken wat we onderweg tegenkomen en meemaken, volg ons hier! https://m.facebook.com/degasbelrokkers/