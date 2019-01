21-01-2019, Redactie info/ Geen foto`s vanwege de aard ongeval

Treinverkeer in storing na ongeval bij Hoogkerk

Hoogkerk - Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moesten maandagavond ernstig rekening houden met vertraging. Door een aanrijding met een persoon bij het viaduct Hoogkerk is er geen treinverkeer mogelijk.

De aanrijding nabij de Johan van Zwedenlaan vond rond 21:15 uur plaats. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen op het baanvak onderzoek. Vanwege de aanrijding rijden er geen treinen tussen de stad en Zuidhorn. Vervoersbedrijf Arriva laat weten dat het bussen heeft ingezet.

De verwachting is dat de stremming tot het einde van de avond gaat duren. Onderzoek moet uiteindelijk uitwijzen of het om een ongeval gaat of een zelfdoding.

Dit soort items maken wij doelbewust geen foto`s. We keren dan gelijk terug. We informeren treinreizigers wel op deze manier vanwege de vertraging.