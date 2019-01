22-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Zoutstrooiers in de hele regio op pad vanwege sneeuwval

Groningen - De strooiwagens van de gemeenten gaan dinsdagmiddag de deur uit om de gladheid te bestrijden. Vanaf dat moment wordt de eerste sneeuwval in de gemeente Groningen verwacht. Ook in de rest van de Provincie wordt goed gestrooid zoals in Oldambt.