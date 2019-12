28-12-2019, 112gr

Zoutstrooiers op pad vanwege vorst

Groningen - De strooiwagens van de gemeenten zijn weer de deur uit om de gladheid te bestrijden. Ook in de rest van de Provincie wordt goed gestrooid.

De hoofdroutes in de stad en in de dorpen worden gestrooid. Het is min 1(-1) graden en het is uit voorzorg. Deze week wordt nog geen sneeuw verwacht. O.a. in de stad waren veel strooiwagens op pad.

Het Weer vind u hier