22-01-2019, Rtvnoord.nl bron

Celstraf geëist voor steekpartij

Groningen - Tegen een 28-jarige man uit Groningen is twintig maanden celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk voor een steekpartij aan het Floresplein in Stad. Dat meldt Tvnoord.nl op haar website.

De officier van justitie gaat uit van poging tot doodslag. De steekpartij gebeurde vorig jaar juli en was het gevolg van een ruzie tussen twee mannen. Het latere slachtoffer werd daarbij met een mes in de onderrug gestoken. De verdachte meldde zichzelf later telefonisch bij de politie.

