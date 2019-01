22-01-2019, Mélarno Kraan - 112Gr. & Annet Vieregge & video Gerrie de Groot

Brand in historische boerderij Midwolda (Video)

Midwolda - Aan de Hoofdweg in Midwolda is dinsdagavond brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning.

De brandweer van Finsterwolde, Scheemda en Winschoten is ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand zou woeden in een leegstaande woonboerderij uit 1885. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. Later meer.