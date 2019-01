23-01-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto en video Martin Nuver

Agressieve hond doodgeschoten door agent (Video)

Groningen - Op de Boerhaavelaan in de wijk Corpus den Hoorn is dinsdagavond een man gewond geraakt nadat hij door zijn hond(onbekend welk soort nog) was gebeten. Dat meldt de politie Groningen via Twitter.

“Het incident gebeurde rond 22.10 uur”, vertelt een politiewoordvoerder. “Door nog onbekende oorzaak werd de eigenaar van de hond ineens gebeten. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn gezicht.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Na een eerste behandeling op straat is de man met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De hond, die zich erg agressief gedroeg, is ter plekke doodgeschoten door een hondengeleider van de politie. De Dierenambulance hebben het dode dier opgehaald. Via Twitter reageerden veel mensen verontwaardigd. Dvhn Tv Noord