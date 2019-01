23-01-2019, Wim Henstra

Auto in de sloot na uitwijkmanoeuvre

Eenrum - Woensdagmorgen is een auto in de sloot beland op de Eenrumerweg tussen Baflo en Eenrum.

De auto moest uitwijken voor een andere auto en belande door de gladheid in de sloot. Er vielen geen gewonden. De berger heeft de auto uit de sloot gehaald. De bestuurder kon daarna zijn weg vervolgen, de auto had nagenoeg geen schade.