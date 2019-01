23-01-2019, Marc Dol - 112Groningen

Auto slaat over de kop in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Electronicaweg in Stadskanaal is woensdagochtend een auto over de kop geslagen. De brandweer, ambulance en politie rukten uit om hulp te bieden.

In de bochtencombinatie verloor de bestuurster de macht over het stuur, waarna zij na een glijpartij ondersteboven in de bosjes tot stilstand kwam. De vrouw is in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is door bergingsbedrijf Willem Keizer geborgen.