23-01-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Auto door gladheid in slootje bij Blauwestad

Blauwestad - Woensdagmiddag is bij Blauwestad een auto in een sloot terecht gekomen. Het was ter plaatse spekglad en er was geen houden meer aan. Er was in de btreffende straat niet gestrooid.

Berger Fruitema heeft de auto geborgen. De auto had wat lichte schade opgelopen en kon zelf verder rijden.