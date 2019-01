23-01-2019, 112gr

Glijpartijtje in de Molukkenstraat

Groningen - Om 15:05 uur is op de Molukkenstraat in de stad een auto tegen een betonnen blok gekomen vermoedelijk nadat deze doorgleed door het gladde wegdek. De blauwe auto raakte de voorligger.

De grijze auto stond geparkeerd. Poort heeft de beide auto`s geborgen.