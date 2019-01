24-01-2019, 112gr

Barrelchallenge: Langzamerhand weer richting Nederland

Östersund - Na het ontbijt, werd de auto weer volgeladen en opgestart. Wederom probleemloos, gelukkig! Dat kon Mark niet zeggen, hij begon de dag met koorts. Wij van 112Groningen.nl sponsoren 2 teams.

Nadat we een nieuw paar handschoenen voor Egbert hebben gehaald, ging de route verder richting Östersund! We zijn veelal van de hoofdroute afgeweken om weer via prachtige bospaden dwars door winters Zweden te rijden.

Tijdens één van onze pauzes ontdekten we een groot meer, waar we natuurlijk even met de auto op moesten. Het was van korte duur, want ondanks dat krakend ijs niet breekt, hielden we het na 2 minuten voor gezien!

De “locals” weten niet wat ze meemaken als er 350 auto’s door hun stille, bijna verlaten dorpjes razen! Een oud stel van bijna 80 wilde dit grootse tafereel graag vastleggen. De dame wist ons nog te vertellen dat het bord voor de beren er niet voor niets stond. “Er leven zeker 5 grote beren hier”, vertelde ze in haar beste Engels.

Zweden is ongekend mooi en we kwamen weer rendieren tegen, tientallen zelfs! Toen we op weg waren naar een barrellaar in nood, liep er een rendier voor de auto uit. Ze zijn echt nergens bang voor!

In de pechhulp app werd een verzoek om hulp gedaan. Een team uit Musselkanaal zat vast op een doodlopende en niet geschoven weg. Onze fantastische 4x4 ploegt overal doorheen en het lag op onze route, dus we hebben ze geholpen.

Daarna zijn we rechtstreeks naar onze eindbestemming gereden, waar ons om half 8 een reservering in een steakhouse stond te wachten!

Onze inzamelingsactie zit al op 77% van ons streefbedrag! Als u nog niet gedoneerd heeft, dat mag nog steeds! Alle kleine beetjes helpen! Help ons naar het eindbedrag en help Gertjan het water in! Alvast bedankt .

Help ons en de Hartstichting!

https://acties.voordehartstichting.nl/team/de-gasbelrokkers

Op Facebook kan je veelal live meekijken wat we onderweg tegenkomen en meemaken, volg ons hier!

https://m.facebook.com/degasbelrokkers/

Zie ook Braggelteam Hoogkerk, ook ons team