24-01-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Auto in sloot naast N362 bij Nieuwolda

Nieuwolda - Op de N362 bij Nieuwolda heeft donderdagmorgen een ongeluk plaatsgevonden.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn auto in de sloot terecht. De bestuurder van het voertuig is door ambulance personeel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Bergingsbedrijf Fruitema heeft het voertuig afgesleept.