24-01-2019, Facebook Politie Groningen

Waar komt deze Zwitsal vandaan?

Groningen - Woensdag heeft de politie een onderzoek gedaan in Paddepoel. Hierbij troffen ze een gestolen fiets, een scooter en een grote hoeveelheid Zwitsalproducten aan in een schuur.

De fiets is terug bij de eigenaar, de scooter is nog in onderzoek maar ze willen graag weten waar de Zwitsalproducten vandaan komen.

De politie vraagt alle winkeliers na te gaan of er de laatste tijd (veel) Zwitsalproducten zijn weggenomen.