24-01-2019, Facebook Ommelanden Noord Politie

Aanhouding woninginbreker in Delfzijl

Delfzijl - Woensdagmiddag rond half twee werd de politie gebeld door een bewoner van Delfzijl die in zijn woning aan het Koetshuis een woninginbreker had overlopen.

De inbreker was nog in de woning toen de bewoner thuis kwam en ging er op dat moment snel vandoor. De bewoner belde hierop direct 112 waarop de politie met meerdere eenheden vanaf het bureau die kant op zijn gegaan.

Nadat de straten van de wijk afgezet waren ontdekten zij een 22 jarige man in de omgeving die zich vreemd gedroeg. Toen de man staande werd gehouden zagen zij dat hij meerdere juwelen en camera’s bij zich had. Hierop is de man aangehouden. De man is zonder vaste woon- of verblijfplaats en samen met de vreemdelingendienst gaan zij kijken wat we naast het strafrechtelijke traject met deze man kunnen. De man had een paar briefjes geld op zak wat we alvast in beslaggenomen hebben om de schade voor het slachtoffer mee te vergoeden.