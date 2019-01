In de nacht van woensdag op donderdag hebben vermoedelijk twee mannen bij de deur van een bewoonster op de eerste verdieping gestaan. De vrouw heeft de politie gebeld maar toen wij kwamen waren de mannen verdwenen.

De bewoonster hoorde ’s nachts een knal, hoorde iemand in gebrekkig Nederlands roepen en zag dat er een afschermplaat bij de deur was weggetrapt. De bewoonster kon de politie geen goed signalement geven maar volgens

haar waren het twee donker gekleurde jongemannen vanwie in ieder geval één gebrekkig Nederlands sprak.

Het zou mogelijk kunnen zijn dat de twee mannen met de brand te maken hebben, de avond erna. Wij proberen er uiteraard achter zien te komen wie dit tweetal is en wat de bedoelingen waren. Tot nu toe is de politie dat nog niet

gelukt. Ze hopen dat iemand de twee in de Langestraat of de nabije omgeving heeft gezien.

Mocht dat het geval zijn bel ons dan alsjeblief via 0900-8844 (bureau Winschoten). Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

