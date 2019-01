24-01-2019, Marc Zijlstra 112G.

Opnieuw blazer bij ESD in Farmsum (Video)

Farmsum - Bij ESD in Farmsum is donderdagmorgen rond 11:30 uur een blazer geweest. Blazers komen regelmatig voor bij het bedrijf. Er werd Grip 1 gegeven.



De brandweer gaat nu onderzoek doen en metingen doen in de omgeving. Ze willen weten wat de effecten zijn voor de directe omgeving. Een blazer Archief