24-01-2019, Henk Timmer - 112Gr.

Auto's botsen in Midwolda

Midwolda - Aan de Hoofdweg in Midwolda zijn donderdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Bij deze botsing is een van de inzittenden gewond geraakt. Beide voertuigen zijn afgesleept.