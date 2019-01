24-01-2019, Redactie

Politiehelikopter boven Kardinge zoekt naar vermiste Huter(72)

Groningen - Donderdagmiddag om 16.00 uur zocht een politiehelikopter boven het natuurgebied rond Noorddijk/ Kardinge bij Groningen.

Dit had te maken met de zoektocht naar de vermiste Rob Huter uit Haren. De locatie zou logisch zijn, want een getuige heeft gemeld, dat de rode damesfiets van de heer Huter zaterdag 19 januari zou hebben gestaan op een wandelpad aldaar. Vandaag is het de Dag van de Rode Fiets. Heeft u de rode damesfiets van het mark Batavus Verona, al dan niet voorzien van zwarte fietstassen met dambordmotief, ergens aangetroffen? Meld het aan de politie: 0900-8844.

Update 24 januari 2019 19.00 uur: De berichten kunnen worden bevestigd. Vandaag heeft de politie met ongeveer tien mensen het natuurgebied doorzocht aan de Noorddijkerweg in Groningen, waar volgens een getuige de ‘donkerrode damesfiets met fietstassen’ heeft gestaan. Dat zou afgelopen zaterdag 19 januari zijn gebeurd bij een bankje langs het wandelpad, dat uitkomt op de Noorddijkerweg, naast huisnummer 2. De fiets was volgens de getuige met een ‘soort hangslot’ aan het bankje vastgemaakt.

Feit is echter, dat de heer Huter zonder hangslot van huis was gegaan. De agenten die het gebied doorzochten werden in de lucht ondersteund door een politiehelicopter. Helaas is het zoeken vandaag zonder resultaat gebleven.