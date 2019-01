24-01-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Veel schaats plezier in Wagenborgen

Wagenborgen - Donderdagavond vanaf 19.00 uur was de ijsbaan in Wagenborgen geopend voor het publiek. Donderdagmiddag kwam de ijsbaanvereniging met het bericht dat er voldoende centimeters ijs op de baan ligt.

De ijsbaan aan de Elzen is ook vrijdag nog geopend voor het publiek.