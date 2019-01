25-01-2019, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval Nieuwe Ebbingestraat Groningen

Groningen - Een fietser is vrijdagmiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Korreweg/ Nieuwe Ebbingestraat.

Het slachtoffer is in de ambulance behandeld. De man werd naar het politiebureau gebracht voor een kop warme chocolademelk. Zijn fiets was kapot.

Oogtv