25-01-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Voertuigen botsen aan Oudeweg in Siddeburen

Siddeburen - Aan de Oudeweg in Siddeburen zijn vrijdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. wel raakte beide voertuigen fors beschadigd en moesten worden afgesleept door een bergingsbedrijf. De oorzaak van het ongeluk is de gladheid